Non partirà a gennaio Luca Pellegrini. Il terzino classe 1999 ha deciso di giocarsi le sue carte a Roma, lavorando sotto l’ala di Kolarov per poi prendersi il posto da titolare nelle prossime stagioni. Come riporta “Il Tempo”, Pellegrini ha rifiutato il prestito al Cagliari in questa sessione di mercato.

Proprio alla Sardegna Arena la sua ultima apparizione: subentrato nel finale, rimediò anche un cartellino rosso, lasciando poi il campo togliendosi la maglia per il nervosismo.