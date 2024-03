Roma, l'Uefa apre un'indagine per la gara col Brighton: ecco il motivo

La UEFA apre delle indagini dopo l'andata di giovedì scorso degli ottavi d'Europa League. Stando a quanto riportato dal tabloid britannico "The Athletic", il Brighton nei giorni scorsi ha fornito all'Uefa delle prove fotografiche di un cartello omofobo mostrato ai tifosi inglesi da parte dei sostenitori giallorossi. Questo presunto cartello è uno dei tre incidenti per i quali il Brighton ha chiesto all'organo disciplinare europeo di indagare. Un delegato UEFA durante la sfida di giovedì, è stato portato dai membri della squadra di sicurezza ad assistere ai tifosi ospiti mentre venivano lanciati contro di loro degli oggetti tra cui bottiglie, monete e accendini. Da lì è stata avviata anche un'indagine per il blocco dei passaggi pubblici e l'accensione dei fuochi d'artificio. Un altro episodio contestato dal Brighton nei giorni scorsi riguarda il possibile fuorigioco di Mancini al momento del gol: la società inglese ha chiesto alla UEFA di esaminare il processo Var che ha consentito di convalidare la terza rete dei giallorossi.