Il grande giorno è arrivato: Romelutorna in Italia. Dopo un'estate in ballo tra, il belga ha sceltoe la Roma per rilanciarsi. Ilha dato l'ok per lasciarlo partire ine i giallorossi si sono accordati col giocatore. Big Rom sarà alle 17 ae i primi tifosi sono già lì ad aspettarlo. Di seguito, passo dopo passo, seguiremo la prima giornata di Lukaku da romanista.L'aereo è ora in Lussemburgo, i tifosi a Ciampino intanto continuano ad aumentareSono circa 300 i tifosi all'aeroporto. Problemi di viabilità: Via Appia è bloccata per il troppo afflussoManca poco meno di un'ora all'arrivo di Lukaku a Roma. L'atmosfera a Ciampino è già calda. Un migliaio di tifosi giallorossi è già presente all'aeroporto.Tappa in Belgio per l'aereo. Arrivato alle 15 e 30, il volo è stato tracciato da centinaia di tifosi su Flightradar24. Ecco Big Rom in attesaLukaku arriva in Italia in prestito oneroso (a 7 milioni). Dopo l'atterraggio, sarà tempo di visite mediche prima di firmare il contratto con la RomaL'aereo dei Friedkin, pilotato da Dan, è partito intorno alle 14-30 da Luton. Farà rotta verso Bruxelles, dove salirà a bordo Lukaku e quindi l'arrivo a Ciampino previsto per le 17.