Dan Friedkin prova a sbloccare l'affare Lukaku. Il presidente americano è partito ieri notte col suo jet privato e sta sorvolando in questo momento il Belgio direzione Bruxelles dove si trova proprio Lukaku ansioso di sbarcare a Roma come ha rivelato ieri. Il resto della dirigenza è ancora a Londra per cercare di definire i dettagli finali. Il belga è disposto a limare l'ingaggio arrivando agli 8 offerti dalla Roma, ora sta ai due club determinare la cifra del prestito che dovrebbe aggirarsi su poco più di 5 milioni. Nella notte il Chelsea aveva provato a inserire l'obbligo di acquisto.



PAROLE CHIARE- Nelle scorse ore, Lukaku aveva parlato al sito belga Laatste Nieuws senza mezzi termini: "Domani (oggi, ndr) sbarcherò nella capitale per firmare il contratto con la Roma, sono emozionato. Ho un volo pronto". Parole confermate dall'entourage del giocatore e rilasciate durante un torneo giovanile a Boom, dove suo figlio ha giocato la sua prima partita con l’Anderlecht.