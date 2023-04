Se le condizioni di Dybala sembrano non essere critiche, non si può dire lo stesso per Tammy Abraham. Per l'attaccante inglese è stata confermata la lussazione alla spalla destra. Niente operazione e nuovo controllo tra 10-15 giorni ma restano ancora da capire i tempi di recupero e l'eventuale terapia conservativa così come per Solbakken. In ogni caso Abraham salterà sicuramente le gare contro l'Udinese e il ritorno contro il Feyenoord. Ma quasi certamente resterà ai box anche con l'Atalanta.