Ecco le prime parole in conferenza stampa di Ainsley Maitland-Niles, il terzino destro inglese che ha esordito contro la Juventus in maglia giallorossa"Sono focalizzato sul presente piuttosto che sul contratto. Sono concentrato su me stesso e sul club e sugli obiettivi che sono quelli di arrivare in Champions League"Gli alti e bassi fanno parte del calcio ci sono costati la vittoria, dobbiamo lavorare in questo senso per cambiare la mentalità. Questo obiettivo si raggiunge solo lavorando tutti insieme"“La Serie A è un campionato importante, diverso dalla Premier League. Più tattico e comunque tecnico, bisogna mantenere la concentrazione altissima dal primo minuto”“Sono convinto che sia io che Sergio possiamo aiutare la squadra e aiutare la squadra a vincere. Il club e il mister ci chiedono questo e dobbiamo tornare a farlo il prima possibile per essere felici”“Conoscevo Abraham prima di venire a Roma, Smalling non molto. Capisco la lingua del calcio, anche se il mister parla in italiano riesco a capirlo per questo motivo. Per le piccole sfumature invece ho bisogno di un aiuto”"Ritengo di essere un giocatore polivalente, con buona corsa e abile nel gioco. Ora devo mettere in pratica queste qualità. Devo migliorare la continuità di rendimento, non devo accontentarmi di prestazioni sufficienti".Il rapporto con i compagni e sul metodo di lavoro di Josè Mourinho? "Il primo giorno è stato molto frenetico. Ho avuto un solo allenamento prima della partita che volevo giocare. Nel frattempo il rapporto con mister e compagni si è rafforzato, ci stiamo conoscendo sempre meglio. Il mister ha potuto vedere quelle che sono le mie caratteristiche in fase offensiva e difensiva"