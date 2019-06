Simpatica l’intervista rilasciata da Giovanni Malagò – attuale presidente del CONI – a Tuttosport: il dirigente parla di cosa lo ha avvicinato al mondo dello sport e soprattutto di Roma, squadra di cui è da sempre tifoso.



Chi era il suo idolo sportivo da ragazzo?

“Ho cominciato con Coppi, poi Mennea e Totti“.



Ha mai sognato di diventare il presidente della Roma, considerato come Lei tifi questa squadra fin da bambino?

“Non conosco un tifoso di calcio che non sogni di diventare il presidente della sua squadra”.





Attualmente le sta piacendo il progetto e soprattutto i risultati ottenuti dalla società giallorossa?

“Onestamente, e non ce la faccio ad essere diplomatico, è tutto un grande punto interrogativo”.



Un punto interrogativo come lo Stadio della Roma…

“Io, come Presidente del CONI che a sua volta è proprietario dell’Olimpico, dovrei essere contrario per non perdere un cliente da 4 milioni di euro all’anno. Invece no. Ho detto mille volte che sono favorevole e che mi auguro che la Roma, così come la Lazio, abbia il suo stadio. Mi sembra che il problema, giustamente, non sia politico ma sia nelle procedure“.



Come definisce il presidente Pallotta?

“Businessman“.