Il destino di Malcom si colora di giallorosso. La Roma ha infatti trovato l'accordo totale col brasiliano sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni di euro. Malcom ha così messo in secondo piano Everton e Inter per giocare al fianco di Dzeko e compagni.



I DETTAGLI - Anche l'affare col Bordeaux è alle strette finali tanto che un intermediario legato a Monchi sarà stasera in Francia per chiudere l'accordo sulla base di 35 milioni più 5 di bonus legati a successi di squadra e individuali. A testimoniare la volontà del calciatore anche un paio di like messi su Instagram in mattinata dallo stesso Malcom alle notizie che parlavano dell'interessamento della Roma nei suoi confronti.