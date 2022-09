Tanto lavoro in uscita per la Roma di Tiago Pinto, che ha ancora due giocatori da piazzare: "Per Coric e Bianda abbiamo ancora Belgio, Turchia, Grecia come possibili destinazioni. Dobbiamo sistemare queste due situazioni di ragazzi vittime del contesto passato. Ma io non mollo mai, ho ancora speranze di trovare soluzioni".