Real Madrid, è fatta per Mbappè: documenti firmati, l'annuncio settimana prossima. Tutti i dettagli

L’ambizione fa parte del glorioso DNA dei Blancos e pensare anche solo di mettere la parola fine al dominio degli ultimi 15 anni non fa parte dell’organizzazione delle Merengues. Archiviata la stagione 2023/24, con la vittoria del campionato in Liga e il successo della quindicesima Champions League della propria storia (in finale, a Wembley, sconfiggendo per 0-2 il Borussia Dortmund), è(come sottolineato sia da Carlo Ancelotti sia dal presidente Florentino Perez)E come arrivare a questo traguardo, se non rafforzando una rosa - già di per sé galattica – completando la triade dei giocatori più forti al mondo insieme a Bellingham e Vinicius Jr.?

MBAPPE': "IN ITALIA SOLO PER IL MILAN"

Dopo l'annuncio dell'addio al Psg dello scorso mese, infatti,Tra quattro settimane, il transalpino campione del Mondo 2018 lascerà ufficialmente il club francese, visto il contratto in scadenza al 30 giugno che non verrà rinnovato. Sarà libero di firmare con una nuova squadra a parametro zero e q, come riportato da Fabrizio Romano.

MBAPPE' AL REAL MADRID CON BELLINGHAM E VINICIUS: TORNANO I GALACTICOS

, anche se il suo stipendio non sarà in linea con quello che ha percepito in Francia - ovvero 72 milioni di euro lordi a stagione, oltre 30 netti, più il bonus alla firma di 180 milioni e premio fedeltà (70 milioni per aver fatto la valigia nell'estate 2023) -.Discorso simile anche per quanto riguarda il premio alla firma, che non sarà né di 120, né di 100, come ventilato da alcuni media, ma di meno di 50 milioni di euro (come confermato da alcune indiscrezioni di El Chiringuito).

DA LEAO A OSIMHEN, TUTTI I SOSTITUTI DI MBAPPE' PER IL PSG

Il francese aveva già informato sia la squadra sia il presidente del Psg Al-Khelaifi della sua scelta., ma promesso alla nuova stellina brasiliana Endrick. Tutti i nodi verranno sciolti in settimana: