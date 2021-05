La Uefa ha designato Felix Brych per arbitrare la semifinale di ritorno in Europa League tra Roma e Manchester United, in programma giovedì sera allo stadio Olimpico con calcio d'inizio alle ore 21.



Completano la designazione tutta tedesca gli assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp, Felix Zwayer quarto uomo, Marco Fritz e Sascha Stegemann al Var.