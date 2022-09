Il difensore della Roma, Gianluca Mancini ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro l'Udinese.



"Sono numeri importanti, essere solidi è la base per una squadra che vuole lottare in ogni partita. Il segreto è la compattezza di tutta la squadra, non parte solo dai difensori o dai quinti. Se la squadra è compatta lo è anche la fase difensiva".