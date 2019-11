Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Brescia: "Come ho detto tante volte noi difensori dobbiamo difendere, poi i gol nostri aiutano la squadra. Noi abbiamo grandi giocatori, oggi l'abbiamo sbloccata io e Smalling, è andata bene".



CON SMALLING - "Ci alleniamo con tutti i compagni di reparto, lavoriamo molto. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi. Il calcio è fatto di uno contro uno, bisogna accettare questo scontro".



GOL - "Una bellissima emozione, lo cercavo da tanto. Come ho detto prima, se segno è perché voglio dare una mano ai compagni. Sarà un bel ricordo".



RUOLO - "Il ruolo da centrocampista l'ho intrapreso nel migliore dei modi. Sono giovane e devo dimostrare tanto. Poi in difesa mi sento più a mio agio. Questa esperienza da centrocampista mi ha aiutato nel palleggio, dietro può farmi solo migliorare. Mi aiuta, ho delle caratteristiche e le ho messe in mostra".



GIOVANI - "Noi stiamo giocando molto, ne vediamo di più di giovani in campo. Sono stato fortunato di essere stato allenato da Gasperini, ma anche mister Fonseca mi ha aiutato. Penso che lavorando al massimo posso solo migliorare. Grazie anche ai miei compagni, che mi aiutano nei movimenti".



MATERAZZI - "Marco per me è stato sempre un riferimento, anche il carisma e la personalità. È sempre stato il mio idolo".