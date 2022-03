Il difensore centrale della Roma, Gianluca Mancini ha parlato a Dazn al termine della sfida vinta per 1-0 contro l'Atalanta.



MOURINHO - “Oggi non ho preso giallo (ride, ndr), mi ha detto che non torna più in panchina perché senza di lui vinciamo sempre (ride, ndr)".



DIFESA - “Sì, tutti noi abbiamo fatto qualcosa in più rispetto ad altre volte, l’Atalanta ha fatto solo un’azione pericolosa. Per noi sono tre punti fondamentali per restare aggrappati al treno Europa”.



IL GOL MANCATO - “Mi dispiace per il colpo di testa, posso fare meglio”.



COMPATTI - “Sappiamo quanto sia difficile giocare contro l’Atalanta, penso che dopo l’Hellas Verona ci siamo guardati negli occhi e ci siamo compattati, l’atteggiamento e l’attitudine deve essere questo. Se mettiamo questo tipo di cattiveria in campo, c’è molta più possibilità di vincere le partite”.



CHAMPIONS - “Mancano meno partite e oggi era quasi una partita spartiacque, siamo lì e dobbiamo sbagliare il meno possibile”.



ABRAHAM - “Tammy è un giocatore importante per noi, ha giocato con la cattiveria da vero centravanti, metteva paura ai difensori. Quando siamo in difficoltà, troviamo lui e fa salire la squadra. È veloce, è tecnico, se continua così è un giocatore importante, poi anche chi è entrato ha dato tutto per vincere”.