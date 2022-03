La Roma è tornata al lavoro in mattinata per preparare al meglio il match del Ferraris contro la Sampdoria, in programma alla ripresa del campionato, il prossimo 3 aprile alle 18. Presente in campo anche Gianluca Mancini: il difensore giallorosso è tra i calciatori che hanno lasciato Coverciano dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord a causa di un problema fisico avvertito proprio durante la sfida del Barbera. . Out invece Veretout che sarà multato dopo la festa organizzata dalla moglie positiva al Covid.