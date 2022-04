La fascia da capitano l'ha già indossata diverse volte in questa stagione. Il ruolo da leader della difesa se lo è preso partita dopo partita. Anche per questi motivi, la Roma non ha avuto esitato nei mesi scorsi nel rinnovare il contratto di Gianluca Mancini fino al 2026. Un prolungamento che è arrivato in automatico, grazie a degli obiettivi raggiunti dal centrale che hanno fatto scattare una clausola inserita nel suo contratto. Che, nei prossimi mesi, sarà probabilmente rivisto ulteriormente.



ADEGUAMENTO IN ARRIVO - Al termine della stagione, infatti, dovrebbe diventare effettivo l'adeguamento contrattuale per il classe '96. Non sono attesi cambiamenti dal punto di vista della durata, mentre a salire sarà l'ingaggio dell'ex Atalanta e Fiorentina. Un ruolo sempre più centrale per lui nella Roma di Mourinho: in campo, nello spogliatoio e anche a livello di stipendio.