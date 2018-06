Da sicuro partente a eroe. E’ la parabola di Kostas Manolas, che è stato protagonista di una stagione straordinaria con la ciliegina del gol del 3-0 al Barcellona. Il difensore greco si è messo così in mostra e tanti club europei sono ora sulle sue tracce. Rudi Garcia lo avrebbe addirittura chiamato per portarlo al Marsiglia. L’ex Olympiakos non disdegnerebbe la destinazione e l’ambiente, ma vuole giocare la Champions League. I francesi, inoltre, sono sotto la stretta osservazione dell’Uefa per il Fair Play Finanziario e potrebbero incappare in alcune sanzioni. In Francia anche il Lione (che invece giocherà la Champions) avrebbe sferrato il suo attacco, parlando direttamente con il calciatore e mostrando la disponibilità a pagare la clausola da 36 milioni. L’opzione OL, però, non piace affatto a Manolas.