Kostas Manolas, difensore della Roma, è stato intervistato da Sky Sport a pochi giorni dal match con la Juve. Queste le sue parole:



Le tue condizioni?

Sono migliorato abbastanza, domani il provino con il gruppo. Darò il massimo per essere convocato



Diciotto punti di differenza con la Juve, dove migliorare?

La Juve sbaglia poco con le piccole, quelle sono le partite decisive per lo scudetto. Sono anche abituati a vincere, hanno anche una mentalità più forte della nostta



Mentalità cresciuta dopo la Champions?

Abbiamo dimostrato di essere una squadra in grado di puntare in alto, meritavamo la finale di Champions

Sogni ancora il gol col Barcellona?



E’ stata una notte bellissima che ricorderò per sempre e spero di averne anche altre così in futuro. Dybala-Higuain la miglior coppia del campionato? Sono due giocatori fortissimi, hanno qualità straordianrie ma anche noi siamo forti. Se saremo al 100% non avremo problemi.



Dzeko cosa ha di speciale?



E’ un attaccante fortissimo, ha tutto. Velocità, forza, intelligenza, tecnica. E’ completo, lo prenderei in ogni squadra. Su Schick. Prima di tutto ha avuto difficoltà fisiche, è giovane e Roma è una piazza difficile. Non è facile adattarsi subito ma ha le qualità per far vedere tante cose belle. E’ un giocatore forte.



Alisson il migliore in Italia e al mondo?



In Italia sicuramente, con tanta differenza dal secondo. Deve ancora far vedere tanto. E’ la sua prima stagione importante e dovrà farlo vedere anche nei prossimi anni. Lo ritengo tra i più forti al mondo.



Quanta fiducia ti ha dato il rinnovo? Che futuro sarà il tuo?



Io cercherò di fare sempre il massimo per la squadra. Ora mi sento più tranquillo, non ci sono incertezze. Ho 4 anni di contratto, sono felice a Roma anche se nel calcio non si sa mai. Io sono molto contento qui.