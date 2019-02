Il difensore della Roma Kostas Manolas parla a Sky Sport prima della sfida di Champions con il Porto, andata degli ottavi di finale: "Sono partite che piacciono a tutti, belle da giocare e con lo stadio pieno. Dobbiamo entrare in campo con la testa giusta, ma non solo in Champions. E' una gara fondamentale e dobbiamo vincere. Il Porto è una squadra molto fisica, ma anche noi siamo pronti a dare battaglia. De Rossi? E' molto importante, è il nostro capitano dentro e fuori dal campo: è un piacere vederlo giocare".