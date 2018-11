Al termine della partita vinta contro il Cska Mosca, il difensore della Roma Kostas Manolas ha parlato a Sky Sport: "Era un partita molto complicata, una squadra che sa giocare la palla, però abbiamo visto che quando la Roma è in difficoltà sa uscire da questi momenti e oggi ne siamo usciti alla grande. Questa vittoria ci deve dare certezze in campionato perché non stiamo facendo quello che possiamo fare, sono convinto che avremo la continuità che dobbiamo avere per prendere i punti. In Champions faccio sempre gol? Sono l'uomo Champions (ride, ndr)!".