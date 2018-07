Il nuovo difensore della Roma, Ivan Marcano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma TV: "Il precampionato è uno dei momenti più importanti. Mi piace come allena il mister e stiamo lavorando bene, diamo sempre il 100% per arrivare in forma alla prima partita. Mi sto ambientando. Tatticamente quello del difensore centrale è un ruolo importante, siamo qui per lavorarci mattina e sera per migliorare".



SULLA SQUADRA - "Siamo sempre aperti ad altre possibilità ma ormai siamo quasi tutti. Sono contento, siamo forti tecnicamente e come gruppo".



SUL BARCELLONA - "Dato l'anno scorso deve essere una partita speciale. Il Barcellona è uno stimolo per tutti dato anche che l'allenatore è stato anche il mio. È sempre bello giocare contro di loro, bisogna vincere e non importa se sia un'amichevole o no".



SUL CALENDARIO - "È bello guardare il calendario ma ha un'importanza relativa, comunque le partite vanno poi giocate tutte".