La Roma guarda oltreoceano per trovare l’attaccante del futuro. Tiago Pinto é pronto a iniziare una trattativa con il Santos per il talentoVent’anni appena compiuti e 42 gol in 142 presenze con il club carioca (8 in 20 gare in questa stagione). Gli scout giallorossi sono rimasti impressionato da questo talento che ha tutte le carte in regola per fare bene anche in Europa.Il Santos é una vera propria istituzione in Brasile e una scuola calcio di primissimo livello.. Marcos Leonardo è solo l’ultima pepita, un numero 9 tecnico e con un grande senso del gol.Ma i brasiliani potrebbe aprire a una cessione di fronte a un’offerta che superi i 20 milioni di euro.Marcos Leonardo è legato profondamente al Santos e non ha intenzione di forzare la mano per andare via. È concentrato solo nel fare bene in campo perché al suo futuro in Europa ci lavorano da tempo i suoi agenti.. Che dovrà superare anche la concorrenza di alcuni club portoghesi comeper provate ad assicurarsi i gol del forte attaccante verdeoro.