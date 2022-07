Ai taccuini del Messaggero, il nuovo centrocampista della Roma Nemanja Matic ha parlato di Paulo Dybala: "Porterà quella qualità extra che sarà necessaria per ottenere risultati. Ci ho giocato contro e so quanto può essere pericoloso. Maglia numero 21? Nessun problema, me l'aveva già accennato la società. La 8 è quasi inedita per me, l'ho avuta una sola volta in Nazionale. Chi ricorda? Mata al massimo dello splendore".