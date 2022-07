Uno volti nuovi della Roma di Josè Mourinho è, un giocatore che l'allenatore conosce bene per aver già lavorato con lui sia al Chelsea che al Manchester United. Intervistato dal Messaggero, Matic parla subito dell'effetto-: "Portierà qualità extra, necessaria per conquistare traguardi in futuro. L'ho affrontato da avversario e so quanto può essere pericoloso.- "Non c'è stato nessun problema a lasciargliela.. La numero 8 l'ho avuta una sola volta in nazionale. Io con la mia esperienza posso portare stabilità in campo e aiutare il gruppo e i giovani a migliorare".- "Difficile dire oggi dove saremo a maggio. Pensiamo una partita alla volta, ora testa alla Salernitana. Poi vedremo.Mi ha convinto in meno di cinque minuti a venire a Roma: quando ho lasciato lo United mi ha chiamato e io ho detto subito di sì. Mou ha qualcosa in più che ti motiva e ti sprona. Non l'ho mai visto soddisfatto, quando vince pensa già al giorno dopo. E' il primo ad avere fame di vittorie".- "Josè sa dove posso prendere al meglio, giocare a quattro o a cinque non cambia molto;".- "Potrei e dovrei segnare di più, ma servo per coprire la difesa. In questi primi giorni mi ha colpito molto: si vede che ha un grande potenziale. Poi c'è un ragazzino di 16 anni,; ma lasciatelo stare, ha bisogno di crescere".