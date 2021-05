Crescono sensibilmente le quotazioni di Nemanja Matic per il centrocampo della Roma, scrive La Gazzetta dello Sport. È lui, infatti, l’uomo a cui vorrebbe affidarsi in mezzo al campo Mourinho, che con il serbo ha un rapporto speciale, nato al Chelsea e poi consolidatosi al Manchester United. Matic con i Red Devils ha un contratto fino al 2023 ed è valutato circa dieci milioni di euro. Mourinho, però, conta di riuscire a trovare la formula più favorevole possibile per portarlo a Roma a cifre inferiori. Ora tocca a Tiago Pinto trovare il modo di mettersi a tavolino con il Manchester United.