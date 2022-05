Matic piace, ma non convince tutti. Cos' l’obiettivo più concreto per il ruolo di regista (vacante da mesi) per la Roma è Maxime Lopez. Il francese del Sassuolo che Mourinho ha elogiato pubblicamente. Pinto può contare su tre vantaggi: l’età del giocatore (25 anni), l’ingaggio basso che verrebbe alzato da 600 mila a 1,2 milioni più bonus e soprattutto il costo del cartellino.



CIFRE - Il Sassuolo chiede circa 16 milioni di euro, ma con la Roma ci sono in ballo un paio di situazione vantaggiose. La prima è la percentuale della rivendita di Frattesi pari al 30%. La seconda l'inserimento del solito giovane dopo i successi passati dei vari Pellegrini, Politano e lo stesso Frattesi. In questo modo l'offerte potrebbe aggirarsi al massimo sui 5 milioni. Ai neroverdi piacciono Volpato e Bove, la Roma proverà a inserire Felix. Lopez ha detto sì da tempo tanto che i primi contatti risalirebbero a marzo.