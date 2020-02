Termina domani il provino con la Roma di Tiago Cukur. L’attaccante classe 2002 dell’AZ Alkmaar era arrivato lo scorso martedì a Trigoria dopo essersi messo in luce segnando 11 gol in 27 partite di Eredivise Under 17. Per il momento il club giallorosso – in attesa anche del passaggio ufficiale di proprietà – ha messo in stand-by l’operazione. Nelle prossime settimane deciderà se chiudere la trattativa con l’AZ Alkmaar.