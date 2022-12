La Juventus, l‘Inter, il Tottenham, nelle ultime ore anche il Toronto: sembra che l’Italia, l’Europa e un po’ tutto il mondo vogliano Chris Smalling. D’altronde, la situazione del difensore centrale, 33 anni, fa gola a molti: contratto in scadenza, opzione di rinnovo in mano a lui, non chiede ingaggi astronomici per cui i club che lo vorrebbero ci sono e si fanno sentire. Smalling, però, ha una priorità ed è la Roma. Mourinho vorrebbe tenerselo con sé e spera che non si ripeta la vicenda Mkhitaryan, è il club nel suo insieme che gli ha fatto un’offerta importante, e sono i suoi compagni di squadra, per cui Chris rappresenta un leader tecnico e morale. Lo riporta il Corriere dello Sport.