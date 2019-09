Ecco la parole rilasciate in conferenza stampa del nuovo acquisto della"Sono felice di essere qui. Ho passato un periodo non facile, ma ora parte una nuova avventura. Consoco gli obiettivi del club e darò una mano per raggiungerli. Ho conosciuto giocatori e mister, c'è un bel clima per un futuro roseo".Posso ricorprire tutte le posizioni d'attacco. Quello che più conta è essere utili, non ci sono grande differenze. Preferisco partire dall'esterno per poi accentrarmi.Ho rivisto oggi i miei vecchi "avversari". Ho scambiato qualche battuta con Florenzi e Dzeko anche sulle ultime due partite. Però ora le Nazionali sono alle spalle.In Nazionale gioco più centrale, dietro la punta e quindi ho più libertà. Devo essere in area per segnare. In Premier giocavo in posizione più arretrata, dovevo ricucire le distanze tra centrocampo e attacco. Forse il motivo è quello, ma il mio obiettivo è segnare gol e fare assist.Sì, li ho seguiti in campionato e Champions. Hanno giocato un calcio spettacolare e offensivo. Mi ha colpito il fatto che ha tenuto testa alle big anche in Champions. Il mister spero possa fare lo stesso a Roma.I messaggi dopo le due partite in nazionale mi hanno fatto piacere, ma ora devo concentrarmi sulla Roma. Non mollerò mai e lotterò fino alla fine. Non ho paura della pressione, ci sono abituato avendo giocato già con grandi squadre. So che il minimo errore viene criticato mentre una buona prestazione esaltata. Se accetti di giocare a calcio devi essere pronto ad affrontare le critiche. La serie A è una grande occasione, ho accettato subito con entusiasmo. Nemmeno abbiamo parlato di soldi.Ora sono a Roma e mi concentro sulla serie A. Non si tratta di un passo indietro visto che qui si gioca un grande calcio. Volevo cambiare aria e per me è un'occasione da cogliere al volo. Devo provare piacere a giocare a calcio, non importa il luogo. In Inghilterra non provavo più questo piacere.Ci sono situzioni in cui può risultare utile, in altre non lo è perchè spezza il ritmo e rende tutto molto più nioioso. Non si può segnare e non sapere se esultare o meno. Farlo dopo la Var non è lo stesso. Le emozioni non possono essere le stesse. E' vero in Armenia-Italia avrebbero risparmiato il mio compagno dall'espulsione, ma accettiamo pure gli errori dell'arbitro. Diciamo che a volte la penso all'inglese, a volte all'italiana.Domanda difficile, dovete chiedere alla dirigenza dell'Arsenal. Di certo li non stavo giocando abbastanza, sono rimasto in panchina le prime due partite mentre nella Roma avrò più possibilità di giocare. Per l'Arsenal non credo sia stato semplice lasciarmi andare in prestito, ma ora sono qui grazie a Petrachi e al mio agente (Raiola, ndr).No, non ci saranno problemi. Ho già giocato diverse volte in Turchia. I problemi sono diversi, è una storia tra Armenia e Turchia ormai alle spalle.Quando sono arrivato in Germania e Inghilterra ero più giovane. Ora ho più esperienza e riuscitrò ad adattarmi velocemente anche grazie all'apporto dei compagni. Sarà per qui per una stagione al momento quindo dovrò correre.Si, ci ho già parlato. Non sono sicuro di poter giocare visto che ancora devo fare il primo vero allenamento. Mancano 4-5 giorni. La decisione spetta a Fonseca. Io sono ambizioso e non sono qui per perdere tempo.