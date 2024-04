Per dirigere, gara valida per il ritorno dei quarti di finale in Europa League, la Uefa ha designato l'. Assistito dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik con Pawel Raczkowski quarto uomo, Bartosz Frankowski e Pawel Raczkowski al Var.- Marciniak ha arbitrato le partite perse dall'Inter in Champions League contro Manchester City (la finale dell'anno scorso a Istanbul) e Atletico Madrid, con l'eliminazione dei nerazzurri ai calci di rigore.Quattro precedenti con il(una vittoria 4-0 contro la Dinamo Zagabria, una sconfitta per 3-2 a Liverpool cone due pareggi, quello per 1-1 nel ritorno dei quarti di finale in Champions League a Napoli con une in questa stagione per 0-0 nella fase a gironi sul campo del Borussia Dortmund) e due con la Roma, sconfitta ed eliminata dalla Champions League prima nel 2015/16 con il Real Madrid 2-0 e poi nel playoff della stagione successiva dal Porto 3-0, connel primo tempo.

- Il calcio d'inizio di Roma-Milan è in programma alle ore 21 di giovedì 18 aprile allo Stadio Olimpico. Si riparte dall'1-0 per i giallorossi nell'andata di settimana scorsa a San Siro con gol di Gianluca Mancini.