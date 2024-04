Roma-Milan, le formazioni ufficiali: De Rossi conferma El Shaarawy, Pioli lancia Musah. Reijnders out

23 minuti fa



La Roma di Daniele De Rossi si prepara a difendere lo 0-1 di San Siro contro il Milan di Stefano Pioli, firmato dal colpo di testa di Gianluca Mancini. Sfida da dentro o fuori per l’accesso alle semifinali di Europa League. Di seguito, le formazioni ufficiali.



ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Dybala, Lukaku. All. De Rossi.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.