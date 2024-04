Roma-Milan, le pagelle di CM: Dybala Fiat Lux, De Rossi da 8. Hernández fantasma, Pioli ai saluti. Si salvano in 2

: Ti aspetti l’assalto, ma l’assalto non arriva mai. Tuttavia è bravo e fortunato nelle tre occasioni concesse a un Milan che abbia ma non mordeUna ingenuità che passa inosservata solo per il risultato e obbliga la Roma a una partita epica. Aveva tenuto bene Leao per 120’, alla prima fuga sbaglia di grossoL’uomo della pioggia, di gol. Ancora una rete del difensore che si trasforma da bomber. Poi si mette dietro da baluardo vecchie maniereCambia città, ma il compito è lo stesso. Fermare in tutti i modi Giroud. Lo fa mettendo i razzi sotto i piedi e andando a cogliere di testa tutto quello che si può cogliere

: Pulito, lucido. Anche nei momenti di burrasca. Capisce quando deve restare guardingo e quando può provare la volataCompito enorme, senza Cristante. Edoardo lotta come un leone e recepisce bene i consigli di De Rossi pur concedendo qualche corridoio (Indossa l’impermeabile, ma non per nascondersi. Anzi. Va a in tutte le pozze di campo più dure da arginare mettendoci garra e furbizia soprattutto dopo l’inferiorità numericaCapitan Europa. Ci tiene alla quinta semifinale e combatte ricamando in ogni zona del campo. Dal suo palo nasce la rete di Mancini (81’sv)

Fiat Lux, e tanto basta. Un gol meraviglioso prima di uscire per esigenze tattiche (41’ptentra col fuoco negli occhi. Rinforza la diga)Porta Gabbia dove vuole, e sull’azione del raddoppio sembra un carro armato. Poi si fa male. (29’pt: non ha il fisico di Big Rom, ma ci mette furbizia e danza per creare problemi e sbagliare un gol fatto)Commovente. E’ l’elastico che si tira indietro quando c’è da difendere e sa scattare in avanti quando il Milan concede. Serve pure due assist d’oro

Con la pioggia o con il sole, a San Siro o all’Olimpico. Pure in dieci comanda il gioco e porta la Roma in semifinale. Rinnovo strameritatonon ha responsabilità particolari sui due gol subiti.Pioli gli chiede di entrare dentro al campo, ancora una volta da mediano dopo gli esperimenti negativi della gara di andata e nel derby di campionato contro l’Inter. Il capitano rossonero resta a guardare sul gol di Mancini e fa solo tanta confusione in un ruolo non suo. (dall’esclusione dall’undici iniziale sorprende. Tijjani porta sicuramente maggiore qualità nello sviluppo del gioco ma nel complesso anche lui appare troppo fumoso)

mezzo voto in più per il gol realizzato. In grande affanno contro Lukaku che lo sovrasta in sulla rete del 2-0, favorita anche da una sua ciabattata che regala il pallone a Dybala.l’inglese, nel mezzo di una prestazione confusa e nervosa, almeno prova a lottare fino alla fine.il francese è rimasto a Milano: delle sue scorribande offensive nemmeno l’ombra. Nel momento più importante era lecito aspettarsi di più da uno dei leader della squadra.il suo compito lo svolge anche bene limitando Spinazzola. Si libera con forza e tecnica al tiro in un paio di circostanze ma non ha in questo fondamentale il pezzo pregiato del repertorio. (dal 24’ stdifficile determinare in un contesto già compromesso)

non riesce a opporre alcuna resistenza né ai centrocampisti avversarsi né su Mancini. L’algerino è molto lontano dalla sua migliore condizione. (dal 40’ stflop serbo. Calcia debolmente sull’unica occasione pulita creata dal Milan nel secondo tempo)non riesce a trovare un’idea vincente e finisce per rimanere ingabbiato nella rete organizzata da De Rossi. (dal 24’ st: qualche cross interessante in uno stadio che lo ha abissato di fischi)si accende solo in due occasioni, in una di queste centra la traversa. (dal 40’ stconferma il suo ottimo momento di forza: salta l’uomo, conclude in porta e serve dei buoni palloni ai compagni)

come per Gabbia, mezzo voto in più per l’assist sul gol. Sbaglia tanto, troppo, dal punto di vista tecnico. Delusione totale.: sognava un addio diverso ma si presenta nel momento clou della stagione con le gomme a terra.verosimilmente chiude la sua era in rossonero come peggio non potrebbe. Sbaglia impostazione tattica e preparazione della partita come all’andata.