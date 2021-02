è il posticipo domenicale che chiude la 24esima giornata di Serie A, la 5a del girone di ritorno. Una sfida fondamentale sia per la squadra allenata da Stefano Pioli chiamata a difendere il proprio secondo posto in classifica e a porre fine al momento no che la vede da 4 gare fra campionato ed Europa League senza vittorie all'attivo. Sta meglio, invece, la formazione giallorossa che in Europa ha avuto vita facile contro il Braga, ma che, dopo il pari 0-0 col Benevento non può e non vuole fallire l'opportunità di portarsi a -2 proprio dai rossoneri.Un doppio pareggio in una stagione di Serie A non avviene fra le due squadra dal 1999/2000 (quest'anno 3-3 nella gara di andata). La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti in casa (30) in questa Serie A, mentre il Milan è la formazione che ne conquistati di più in trasferta (28). Il Milan ha perso quattro partite nel 2021 in Serie A: due in più che nell’intero 2020; solo nel 1936 è arrivato a cinque sconfitte considerando i primi due mesi dell’anno.Nessuna squadra ha segnato più reti su rigore di Milan (10) e Roma (6) in questa Serie A: quattro dei 10 rigori segnati dai rossoneri sono arrivati sul punteggio di 0-0, almeno il doppio di qualsiasi altra formazione nel torneo in corso.della Roma ha segnato nove reti in questa Serie A e potrebbe diventare il primo centrocampista francese in doppia cifra di gol in una singola stagione nei top campionati europei dal 2018/19, in cui furono ben tre a riuscirci: Pogba, Thauvin e Oudin.del Milan è rimasto a secco di gol nelle ultime due presenze in Serie A: dal suo ritorno al Milan nel gennaio 2020, solo una volta ha avuto una serie di tre gare senza reti in campionato (contro Napoli, Parma e Bologna a luglio 2020).(3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrhaimovic.​