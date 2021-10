Dopo aver rallentato la corsa del Napoli, la Roma di Mourinho vuole mettere in difficoltà un'altra capolista, il Milan, che domenica sera all'Olimpico parte sfavorita sulla lavagna scommesse.. Nonostante i 28 punti conquistati nelle prime 10 giornate di Serie A, la formazione di Pioli è proposta vincente a quota 3,00, mentre la prova di forza dei giallorossi è bancata a 2,32. A 3,50 il pareggio. A decidere il match potrebbero essere due attaccanti: Abraham e Ibrahimovic. L'inglese sta convincendo per le sue prestazioni, ma gli è rimasto in canna qualche gol, un po' per sfortuna, un po' per un paio di errori sotto porta, mentre lo svedese si gioca il posto da titolare con Giroud, ma resta comunque una grande minaccia per la retroguardia romanista. Entrambi sono proposti in gol a 2,75. L'altro big match dell'undicesima giornata è Atalanta-Lazio. I capitolini hanno mostrato di saper dare il meglio negli impegni più difficili, ma a Bergamo la formazione di Gasperini è favorita rispetto a quella di Sarri a quota 1,92. Il pareggio vale 3,90. Considerando che da due anni l'incontro termina con almeno quattro gol, sono probabili sia l'«Over 2,5» a 1,53, che il «Goal» a 1,51. Sempre sabato la Juventus di Allegri deve rispondere dopo il ko con il Sassuolo, ma il «2» con il Verona è a quota alta su Betaland a 1,87. Domenica Inter-Udinese vede i nerazzurri favoriti a 1,36, quota praticamente gemella rispetto al «2» di Salernitana-Napoli (1,33).