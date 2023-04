Fari puntati sull'Olimpico, perché alle 18 va in scena il primo dei due scontri per la Champions League sull'asse Roma-Milano offerti dalla 32ª giornata di Serie A. Tocca ai giallorossi e ai rossoneri, appaiati al quarto posto a quota 56 punti, e a poche ore dal calcio d'inizio i due tecnici stanno sciogliendo le riserve sugli ultimi dubbi di formazione.



ROMA - José Mourinho va verso la conferma del 3-4-2-1 con diversi cambi dati anche dalla situazione infortuni. Rui Patricio tra i pali mentre in difesa, orfana di Llorente e Smalling, largo a Mancini, Kumbulla e Ibanez. A centrocampo Cristante al fianco di Matic e Spinazzola a sinistra, mentre a destra Zalewski è in vantaggio su Celik. Salvo sorprese non ci sarà Dybala dal 1', sulla trequarti ci saranno Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Belotti, favorito su Abraham.



MILAN - La notizia più importante l'ha data Stefano Pioli in conferenza stampa: Olivier Giroud è tornato ad allenarsi con i compagni e giocherà titolare all'Olimpico nel consueto 4-2-3-1. Alle sue spalle il terzetto Brahim Diaz (favorito a destra), Bennacer e Leao, con Krunic al fianco di Tonali in mediana. In difesa torna Calabria (dopo la squalifica), Theo Hernandez regolarmente a destra mentre al centro con Tomori spazio per Kjaer, favorito su Thiaw. In porta Maignan.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellergini, El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho.



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.