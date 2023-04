Una sfida dal sapore di Champions quella tra Roma e Milan, entrambe quarte in classifica a quota 56 punti. I giallorossi vogliono tornare nella massima competizione europea ma hanno perso le ultime due sfide all’OIimpico contro i rossoneri che non battono da sei incontri ufficiali. Per la sfida di sabato pomeriggio in quota regna l’equilibrio con il tris dei campioni d’Italia offerto a 2,75 e 2,80, contro il 2,80, offerto da entrambi i bookie, del primo successo di Mourinho contro Pioli. Fissato invece a 3 volte la posta il pareggio, mai uscito negli ultimi sette incontri tra le due formazioni. La Roma nel 2023 ha mantenuto la porta imbattuta all’Olimpico ben sette volte su 8 match di Serie A, numeri che fanno prevalere un altro No Goal, a 1,77, sul Goal visto a 2. Senza Zlatan Ibrahimovic, autore degli ultimi due gol milanisti all’Olimpico contro la Roma, Pioli punta sul periodo d’oro di Rafael Leao: una rete o l’assist del portoghese vale 2,35 volte la posta mentre il poker di Lorenzo Pellegrini, a segno nelle ultime tre uscite ufficiali, è proposto a quota 5,50.