Arkadiusz Milik-Roma, è il momento della verità. L'attaccante polacco ieri non si è allenato con il Napoli, che ha già raggiunto l'intesa con i giallorossi sulla base di 18 milioni di euro più 7-8 di bonus, resta da definire gli ultimi dell'accordo con il giocatore e sono ore calde in questo senso: l'agente di Milik, David Pantak, è arrivato in questi minuti a Trigoria per incontrare la dirigenza romanista, che ha messo sul piatto un quinquennale da 5 milioni netti complessivi tra parte fissa e bonus a stagione. Un vertice chiave per limare gli ultimi dettagli e sbloccare definitivamente l'operazione.



DZEKO - E non solo questa, perché il sì definitivo di Milik alla Roma andrà a sbloccare anche il trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus. L'accordo tra giallorossi e bianconeri c'è già (15 milioni di euro), come anche quello tra il centravanti bosniaco e il club torinese (biennale da 7,5 milioni più bonus a stagione). Ore calde, l'agente di Milik a Trigoria per definire gli ultimi dettagli e dare il via al domino degli attaccanti.