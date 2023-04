Fra i protagonisti della vittoria in Coppa Italia Primavera che ha visto la Roma trionfare sulla Fiorentina c'è stato Giulio Misitano la cui storia parte da Roma, fa dei giri immensi e poi in giallorosso ci ritorna. Perché nel calcio esiste una legge non scritta: tupiù importante. All'inizio di questa stagione sportiva, infatti, l'addio di Alberto De Rossi alla panchina della Primavera e l'approdo di un allenatore bravissimo e intelligente, ma comunque nuovo nell'ambiente, come, lasciavano presagire tanti dubbi e una grossa incertezza sul rendimento stagionale che i ragazzi giallorossi potevano offrire. E invece no, perché, come detto, il settore giovanile giallorosso lavora benissimo da tempi lontani e la vittoria della Coppa Italia Primavera contro la Fiorentina (che vinceva il trofeo ininterrottamente da 4 anni con l'ex-Roma Aquilani in panchina) è la prima delle ciliegine che Guidi può mettere sulla propria torta.per impegni lavorativi del papà ed è di fatto lì, oltre oceano, che inizia a giocare a calcio. Dopo gli esordi con le selezioni giovanili locali si trasferisce alla Met Oval Academy di New Yotk, una delle più prestigiose con cui partecipa allauno dei tornei più importanti del Nord America a cui parteciparono, sugli spalti anche degli scout della Roma. Iandarono bene, maMisitano è italo-americano, ma la sua famiglia è 100% italiana e grazie al suo ritorno alla RomaIn realtà al momento del suo approdo in giallorosso non aveva un ruolo ben definito. Si destreggiava(comunque esperienze che lo hanno formato a livello tecnico) ma è nel 2021/22, negli Under 17 conin panchina che arriva la svolta. Vienel inarrestabile al punto da essere stato nel 2022 a lungo il capocannoniere di tutte le giovanili giallorosse. Ed è proprio in quei giorni che arriva la chiamata in azzurro. In stagione altrenandosi fra Campinoato Under 18, Primavera e Coppa Italia ha all'attivofra cui quello già citato nella finale di Coppa Italia Primavera vinta con la Fiorentina.Prestazioni di altissimo livello che prima lo hanno avvicinato ad una delle agenzie di procura più importanti al mondo, la(che gestisce talenti come Grealish, Dest, Szczesny, Shaw, Camavinga...) e poi grazie a loro a farsi blindare dai giallorossi con ilspinto anche da. L'allenatore portoghese, infatti, sta seguendo con grande attenzione i suoi progressi e, dopo Afena-Gyan, Bove, Volpato e tanti altri, presto potrebbe arrivare anche per Giulio il momento della chiamata in prima squadra.