In casa Roma, oltre ovviamente alla trasferta di Leicester, ono giorni importanti anche per il rinnovo del contratto di Mkhitaryan, in scadenza il 30 giugno. Lo scorso anno il prolungamento è arrivato dopo la fine del contratto, quest’anno Tiago Pinto vorrebbe evitare di arrivare a giugno con la situazione ancora in bilico. La firma dovrebbe essere solamente una formalità, ma finché il rinnovo (biennale o annuale più uno) non sarà ufficiale, Mourinho non sarà tranquillo.