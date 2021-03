In attesa di Marash Kumbulla (oggi esami al ginocchio) ​a Villa Stuart si è recato anche Henrikh Mkhitaryan: l’armeno ha infatti sostenuto una visita di controllo al polpaccio. Difficile un suo rientro in vista del Sassuolo, ma si spera che il giocatore ex Arsenal possa rientrare in campo per la sfida contro l’Ajax. Magari partendo dalla panchina.