Il centrocampista della Roma Henrik Mkhitaryan ha parlato a DAZN al termine della sfida contro la Sampdoria vinta 1-0 grazie a una sua rete: "Era molto importante prendere i tre punti, abbiamo sofferto solo un po' nel secondo tempo. Era fondamentale vincere, ringrazio i miei compagni che sono stati decisivi per vincere questa partita".



SUL FEELING CON MARASSI - "Mi piace molto questo stadio e l’ambiente. I tifosi incitano fino alla fine, sono contento di aver segnato la rete della vittoria".



RIMPIANTI PER LA SCONFITTA CON LA JUVE? - “Non diciamo niente, abbiamo sbagliato solo quella partita. Adesso non c’è tempo di pensare a cosa abbiamo sbagliato. Dobbiamo essere concentrati sulle prossime gare".



SUL RINNOVO - “Ne parleremo nei prossimi giorni".