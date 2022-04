Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta per 1-0 contro la Roma: "La Samp ha fatto la partita che doveva fare, non sono insoddisfatto anche se speravamo in un risultato diverso, siamo stati nella partita. La Roma ha qualità superiore ma siamo riusciti a mascherarla concedendo pochissimo. Abbiamo creato poco ma nel complesso è stata una gara equilibrata. Complimenti alla Roma, ci aspettavamo un risultato diverso ma al netto di qualche errore tecnico l’atteggiamento mi è piaciuto. Si poteva fare qualcosa in più sullo 0-0 abbiamo avuto un paio di occasioni ma anche loro hanno tirato pochissimo. La Roma ha vinto perché ha sfruttato meglio di noi le occasioni".



SULLA SOSTITUZIONE DI SENSI - Sensi deve crescere sul piano fisico e trovare continuità. Quagliarella è un attaccante di ruolo molto bravo con la palla addosso".



SULLO SPIRITO DI SQUADRA - "Con l’Udinese sono stati dieci minuti folli. La squadra cresce, non è perfetta per le caratteristiche collettive ma fa le cose per bene e con prestazioni di buon livello arriva dove vuole arrivare".