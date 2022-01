Cento volte insieme.domani controraggiungerà un traguardo importante alla vigilia dei suoi trentatre anni. Ancora da chiarire se sarà l’ultimo (da calciatore) nella capitale oppure no. Sembrava ormai alla sua ultima stagione in giallorosso vista la scadenza contrattuale a giugno e il rapporto con Mou. Ma proprio il nuovo ruolo a centrocampo gli ha consegnato una seconda giovinezza. Sonoper intero dall'armeno in campionato dopo la panchina severa col Venezia. Anche contro il Cagliari Micki è stato tra i migliori in campo (anzi probabilmente il migliore) tagliando quota 99 presenze condite da 27 gol e 24 assist.La scorsa estate il suo sembrava un addio scontato, ma dopo il confronto con Mou ha deciso di rinnovare per un’altra stagione. Senza impegno. Nel contratto del quasi 33enne non ci sono opzioni, come un anno fa. Ma iche non ci saranno problemi in caso di unità di intenti. Mourinho conta molto sull’armeno e lo vorrebbe ancora in rosa. L’ingaggio non è di quelli bassi (ma forse è tra i pochi a meritarlo attualmente. E poi si tratterebbe di un altro annuale. La famiglia di Mkhitaryan nella capitale si trova molto bene e qui ha visto la nascita del primo figlio Hamlet. La scelta di vita riguarda proprio il posto dove vivere perché per lui sarebbe pronto un posto da dirigente nel Krasnodar.