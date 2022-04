Non solo Mourinho. Alla vigilia di Bodo-Roma ha parlato anche Mkhitaryan



Tu hai vinto tanto e hai giocato tanto in Europa, loro sono una squadra nuova. Quanto è complicata questa quarta partita?

“Quello fatto in passato è una storia. Domani sarà diverso, dobbiamo vincere. Non pensiamo alle 100 partite fatte, a nessuno interessa cosa hai vinto o cosa hai fatto”.



State progettando il futuro insieme?

“Io ho voluto vincere ovunque sono andato, è l’ambizione che ho sempre perché non gioco solo per divertirmi. L’unica cosa che rimane è cosa hai vinto. Non parlo del contratto, c’è tempo per discuter e vedremo cosa succederà. Al momento i miei pensieri sono le partite. L’importante è vincere domani”.

“Da quando sono arrivato ho sentito la gente che chiedeva di vincere. Sono qui per questo, è difficile ma sarebbe pazzesco per la città e per il club. Non so perché non siano arrivati trofei ma stiamo cercando di fare un lavoro per vincere. Siamo giovani, anche quest’anno abbiamo avuto tanti cambi ma non è una scusa. Dobbiamo crescere insieme e tutti devono crederci. Nei prossimi anno sicuramente vinceremo anche quest’anno ma dipende da domani”.“Siamo tutti pronti per domani. L’anno scorso abbiamo avuto tanti infortuni. E’ stata fatta una ricerca su questo e ne abbiamo avuti di meno. Dobbiamo lottare tutti insieme non solo i titolari ma anche le riserve”.