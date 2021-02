Henrikh Mkhitaryan ha parlato a DAZN nell'immediatezza dell'inizio della sfida contro l'Udinese: "Siamo 25 giocatori, tutti lottiamo per un obiettivo. Non c'è differenza se gioco io, Dzeko o Borja Mayoral. Dobbiamo lottare per un obiettivo e vincere, è l'unica cosa che dobbiamo fare".