Oggi nella Roma con il contratto in scadenza c’è solo Mkhitaryan, il cui accordo va ad esaurirsi il 30 giugno. Con l’armeno ancora non ci si è messi a tavolino (complice anche la situazione fisica di Mino Raiola, il suo agente), anche perché la Roma deve ancora capire se varrà la pena rinnovargli il contratto per un altro anno, considerando che Micki guadagna oltre 3,5 milioni di euro a stagione e che ha compiuto da poco 33 anni.