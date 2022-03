Mkhitaryan, ecco il regista per Mourinho. L’armeno è riuscito a farsi apprezzare anche in quel ruolo, rimasto vacante dopo i tentativi falliti nelle ultime due sessioni di mercato. L’allenatore a fine stagione chiederà la sua conferma. Per il futuro non ci sono più suggestioni russe. Aveva offerte da Krasnodar e Spartak Mosca, piste poi raffreddate dopo la crisi Ucraina-Russia. L’attaccante si trova bene con la sua famiglia a Roma ed è disposto a prendere in considerazione il rinnovo del contratto che scade a giugno. La società farà una valutazione a fine stagione. Il discorso sui rinnovi è in stand-by, se ne riparlerà nei prossimi mesi.