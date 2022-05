La Roma perde per infortunio Henrik Mkhitaryan. Il centrocampista armeno non era al meglio ed è stato rischiato dal 1' minuto della finalissima di Conference League contro il Feyenoord, ma al minuto 17 si è dovuto accasciare a terra perché il quadricipite della sua coscia destra non ha retto.



L'armeno ha chiesto immediatamente il cambio dopo aver provato a stringere i denti dopo l'intervento dei medici che però non è bastato a rimetterlo in piedi. Al suo posto José Mourinho ha mandato in campo Sergio Oliveira. Per Mkhitaryan i primi aggiornamenti parlano di una ricaduta sulla cicatrice della lesione di secondo grado che lo aveva fermato già un mese fa.