Arrivato quest’estate dall’Arsenal, l’esperienza di Henrikh Mkhitaryan alla Roma è stata minata da un infortunio che lo ha tenuto ai box per quasi 2 mesi, ma ha comunque segnato ben 3 gol e fornito 1 assist in 8 presenze in campionato. Il trequartista ha parlato al giornale armeno Vivaro sulla sua scelta di vestire la maglia giallorossa: “Quando Raiola mi ha chiamato per propormi la Roma ho accettato subito e non ho rimpianti. Ho sentito fin da subito l’apprezzamento dei tifosi e del club”.



SU FONSECA – “Non l’ho avuto come allenatore quando ero allo Shakhtar, ma quando l’ho visto giocare con la sua squadra in Champions League mi ha stupito molto. Giocava in scioltezza contro grandi club come Manchester City e Roma. Arrivando qui ho conosciuto meglio il suo modo di pensare il calcio e sono certo che arriveranno i risultati”.



SULLA LAZIO – “Cos’è la Lazio? La seconda squadra della Capitale”.