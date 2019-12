Mkhitaryan è pronto a conquistarsi il futuro alla Roma. Entrato dalla panchina domenica a Verona, il nazionale armeno di candida per un posto da titolare in vista dell'anticipo di venerdì sera a San Siro contro l'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, è in ballottaggio con Perotti per sostituire Kluivert.



"Non so ancora se resterò a Roma - ha dichiarato Mkhitaryan -. Sono qui per un anno, almeno per ora (è in prestito dall’Arsenal, ndr). Non ho giocato troppo finora, ho bisogno di lavorare di più per capire i compagni e segnare tanti gol. Ma Roma mi piace molto, gioco in una squadra fantastica e tutti insieme possiamo fare belle cose. Stiamo lavorando per vincerle tutte, vediamo dove riusciremo ad arrivare".